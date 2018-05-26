توفيق المنجد.. بلبل الشام

أحمد مراد (القاهرة)
عُرف بأنه صاحب الصوت الروحاني، وظل متربعاً على عرش الإنشاد الديني في سوريا لسنوات عديدة، وكانت له مشاركات متميزة ورائعة في كل المناسبات الدينية لأكثر من ستين عاماً متواصلة.
هو المنشد السوري توفيق أحمد فريد الكركوتلي، المولود سنة 1909 في حي القيمرية بالعاصمة السورية دمشق، واشتهر بـ «توفيق المنجد» نسبة لمهنة والده الذي كان يعمل في مهنة التنجيد.
|
انضم المنجد إلى فرقة صغيرة كانت تتألف من مجموعة من العازفين والمنشدين الهواة، يقدم فيها وصلات غنائية من ألحان وأغاني الشيخ سيد درويش، وحرص على تلبية الدعوات مع فرقته الصغيرة لإحياء الموالد والأفراح في دمشق وريفها، وأصبح في غضون سنوات قليلة المنشد الرئيسي في حلقات الفرق الصوفية، ولا سيما المولوية، وكانت قاعات ا لمساجد تعج بالناس للاستماع إليه في حلقات الذكر، وبعدها التحق بالمعهد الموسيقي الشرقي، وتم اختياره ليكون منشد الحفل الذي أقيم على مدرج الجامعة السورية برفقة 50 عازفاً، وغنى مونولوج حمل عنوان «دمعي اشتكى من أوجاعي وخف نداه»، من ألحان الموسيقار كميل شمبير، وأعجب بصوته الرئيس السوري تاج الدين الحسني - ثالث رئيس للدولة السورية في الفترة بين عامي 1928 و1931 - وطلب منه إنشاد قصيدة «ياليل الصب متى غده»، وعندما أنشدها أثنى الرئيس السوري على صوته وأدائه.
|
تواصلت نجاحات المنجد، وذاع صيته في أوساط دمشق، حتى أصبح أبرز المنشدين، ولقب بـ «بلبل الشام»، وجمع ثروة كبيرة من وراء نشاطه الفني، مكنته مع أخيه عبد الفتاح من أن يحققا حلمهما القديم بافتتاح متجر خاص لهما للأقمشة الحريرية والأجواخ في خان الحرير.اختير المنجد رئيسا لرابطة المنشدين في سوريا، وظل يشغل هذا المنصب حتى توفي العام 1998م.