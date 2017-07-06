مصر ترفع أسعار الكهرباء للمنازل والاستخدام التجاري

القاهرة (رويترز)

قال محمد شاكر وزير الكهرباء المصري أمس: «إن مصر رفعت أسعار الكهرباء للمنازل بين 18.2 و42.1% وللاستخدام التجاري بين 29 و46% بداية من أول أغسطس». وأضاف الوزير أنه تقرر تمديد دعم أسعار الكهرباء ثلاث سنوات أخرى تنتهي في يونيو 2022 بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وحررت مصر سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر في خطوة أفقد الجنيه نصف قيمته أمام الدولار. وقال شاكر إن دعم أسعار الكهرباء بلغ 64 مليار جنيه (3.6 مليار دولار) في 2016-2017 مقارنة مع نحو 30 مليار جنيه كانت متوقعة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف أن يبلغ دعم الكهرباء في السنة المالية الحالية 52.7 مليار جنيه تنخفض إلى 43.4 مليار في السنة المالية القادمة وإلى 16.5 مليار جنيه في آخر سنوات الدعم، وأوضح أن ميزانية السنة المالية الحالية على أساس سعر صرف يبلغ 18 جنيهاً للدولار.

كانت مصر قد بدأت في يوليو 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات. وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصادي المصري في أرقام كابيتال «الزيادة كانت متوقعة سواء كخطوة أو كحجم. لدينا عدم كفاءة في استخدام الكهرباء وخاصة في الاستهلاك المنزلي. بالتأكيد سيكون للزيادة أثر على التضخم وسيظهر ذلك في أرقام شهر يوليو التي ستنشر في أغسطس. أتوقع أن يبلغ التضخم مستوى 35%».