الصين تخطط لخفض سعة الفحم

ترجمة: حسونة الطيب

تخطط الصين لخفض سعتها من مناجم الفحم بنحو 300 مليون طن سنوياً حتى عام 2020، بصرف النظر عن الزيادة في نسبة الإنتاج والاستهلاك. وتهدف الصين لإنتاج نحو 3,9 مليار طن من الفحم بحلول 2020، بالمقارنة مع 3,75 مليار طن في 2015، بينما من المرجح ارتفاع حصة الاستهلاك إلى 4,1 مليار طن من 3,96 مليار خلال ذات الفترة.

وبموجب الخطة التي تم الكشف عنها مؤخراً، قررت المفوضية الوطنية للتنمية والإصلاح، خفض 800 مليون طن من سعة الفحم القديمة وغير الفعالة بوتيرة سنوية، في الوقت الذي تضيف فيه 500 مليون طن من السعة المتطورة. وتتركز عمليات الخفض في المناجم الصغيرة الكائنة في شمال شرق الصين، في حين تتجه الشركات المنتجة الكبيرة مثل، منغوليا الداخلية وشينجيانج، لرفع مستوى الإمدادات.

وشكل ارتفاع أسعار الفحم، واحدة من ضمن أكبر المفاجآت في أسواق السلعة في السنة الماضية. وفي أعقاب إعلان الصين عن تقليص الإنتاج في أبريل الماضي، ارتفعت أسعار الفحم الحراري المستخدم في توليد الكهرباء، بما يزيد على الضعف ليصل إلى 110 دولارات للطن في آسيا.

كما ارتفعت أيضاً أسعار فحم الطبخ، العنصر الأساسي في صناعة الحديد، لأكثر من 300 دولار للطن، ليصبح بفضل ذلك أفضل السلع أداء خلال 2016. لكن تبخرت هذه الفوائد عندما عمدت الصين لتخفيف حدة الرقابة المفروضة على السلعة.