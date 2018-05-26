في أيام الامتحانات.. التغذية سر النجاح

أحمد السعداوي (أبوظبي)

يأتي شهر رمضان، بطقوسه الخاصة وتأثيره على المجتمع بكافة شرائحه ومنهم الطلاب، فتتغير كثير من طرق مذاكرتهم وتعاطيهم مع موادهم الدراسية، نظراً لاختلاف مواقيت الدراسة والنوم والطعام، ما يتطلب رعاية خاصة من جانب أولياء الأمور داخل المنازل وتغذية منظمة، حتى ينهوا عامهم الدراسي بأعلى قدر من النجاح، وهو الهدف الذي يضعه الجميع مع بداية الموسم الدراسي، ويستمر السعي إليه حتى اقتراب موعد الامتحانات، الذي يتزامن مع شهر رمضان، ولا يتحقق هذا الهدف إلا باتباع الأساليب العلمية واستخدام الخبرات المكتسبة لدى أولياء الأمور في التعامل مع أبنائهم ومساعدتهم على التحصيل الدراسي خلال شهر رمضان من كل عام.

دعم معنوي

عهود سهيل، المختصة بالتثقيف الصحي، شددت على دور الوالدين خلال فترة الامتحانات، خاصة في شهر رمضان الكريم، فعليهم التحلي بالصبر والوقوف جنباً لجنب مع أبنائهم الطلبة ودعمهم معنوياً لأنها فترة عابرة، وبما أن فترة الامتحانات تغير من نفسية الكثير من الطلاب الذين ينتابهم شعور بالقلق والخوف والتوتر وعدم النوم، وهذا يؤدي لنتائج سلبية تفقد الطالب التركيز، فيكمن دور الوالدين في تهيئة الجو المناسب للطالب، دون استخدام وسائل الضغط والحرمان لأنها لا تؤثر إيجابياً على الطالب.

وعن النصائح التي توجهها لأولياء الأمور والطلاب حتى يخرجوا بأفضل نتيجة والحصول على أعلى الدرجات، أكدت أنه على الطلاب إدراك أن هذه الفترة هي لتحصيل جهد العام الدراسي كاملاً، ومراجعة جميع المواد الدراسية، ما يتطلب اختيار الوسيلة التي تناسب كل طالب أثناء الدراسة، وعدم الاستسلام للقلق والتوتر والخوف مع التوكل على الله والإيمان بالقدرات التي منحها لنا.