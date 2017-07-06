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النفط يرتفع مع تراجع مخزونات أميركا
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تاريخ النشر: الجمعة 07 يوليو 2017

عواصم (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الخميس، لتسترد بعض مكاسبها بفضل الطلب القوي في الولايات المتحدة، لكن محللين يحذرون من أن فائض المعروض سيستمر في الأسواق.

وبحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 56 سنتاً أو ما يعادل 1.2% إلى 48.35 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتاً أو ما يعادل 1.2% إلى 45.65 دولار للبرميل. وتعكس الزيادات قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

وقال معهد البترول الأميركي الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية هبطت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات المشتقات الوسيطة. وأظهرت بيانات من المعهد أن مخزونات الخام هبطت 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من يونيو لتصل إلى 503.7 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.3 مليون برميل.

وتراجعت المخزونات في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما 1.4 مليون برميل. ... المزيد
     
 

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