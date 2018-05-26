كريم معتوق: لرمضان تأثير إيجابي على المبدعين

أحمد السعداوي (أبوظبي)
الشاعر الإماراتي كريم معتوق، تربطه علاقة خاصة بشهر رمضان، حيث يقضيه بشكل مغاير تماماً لما يعيشه خلال بقية أيام العام، موضحاً أن الشهر الفضيل له حضور طاغ عليه مثل كثير من الناس، فتنتهي جميع الشخصيات مثل الرياضي والشاعر والفنان والرسام في شخصية متقاربة مع الشخصيات الأخرى، مع التأكيد بأن رمضان له تأثير بالغ على الإنسان المبدع.
ملائكة شعرية
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موهبة الطبخ
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الجلوس في المكتب
وبخصوص الزيارات العائلية، والتواصل الاجتماعي، أوضح أنه في فترات سابقة من حياته كان يقضي أمسيات رمضان في المجالس التي يكون فيها لعب الورق أو متابعة التلفزيون، ولكن في السنوات الأخيرة لم يعد يهتم بذلك ويكتفي بالزيارات المتبادلة للأقارب التي لا تأخذ حيزاً كبيراً سوى في جلسات وقت الفطور وما بعده حتى صلاة العشاء. وعقب تأدية صلاتي العشاء والتراويح، يجد نفسه حراً في الانطلاق إلى ما يحب ويرتاح، وهو الجلوس في مكتبه، حيث يكون أكثر اتزاناً وتوازناً.