اليابــان والاتحــاد الأوروبي يبرمان اتفاقاً يمهد لتحرير التجارة

بروكسل (رويترز، أ ف ب)

اتفقت اليابان والاتحاد الأوروبي، أمس، على اتفاق تجارة حرة، في إعلان لمعارضتهما لما وصفاه بمنحى الحماية التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويحمل «الاتفاق السياسي» الموقع في بروكسل عشية اجتماعات مع ترامب خلال قمة مجموعة العشرين اليوم الجمعة في هامبورج، أهمية رمزية واضحة، وما زالت هناك بعض المجالات محل تفاوض على الرغم من تأكيد المسؤولين على تخطي العقبات الأساسية خلال الأسبوع الحالي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك خلال مؤتمر صحفي: «تعهدنا ببذل كل ما في وسعنا لاختتام المحادثات السياسية والتجارية بين اليابان والاتحاد الأوروبي عشية قمة مجموعة العشرين. وقد فعلنا ذلك».

وبعد جهد استمر لأربعة أعوام تلقى ما سيعرف باتفاق الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي دفعة صوب توقيع اتفاق نهائي في الشهور القليلة المقبلة، وذلك عقب انتخاب ترامب وتحركاته الرامية للانسحاب من اتفاق التجارة عبر الهادي الذي يشمل اليابان، وتركه المحادثات مع الاتحاد الأوروبي في حالة معلقة.