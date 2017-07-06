«أرامكس» تعزز حضورها في إثيوبيا

دبي (الاتحاد)

أعلنت أرامكس، في بيان أمس، عن توسيع حضورها وتوسيع عملياتها في جميع أنحاء إثيوبيا من خلال اتفاقية امتياز رئيسة مع شركة «لوجكس إكسبريس بي إل سي»، بهدف تلبية الاحتياجات المتنامية على الخدمات اللوجستية وحلول التسليم إلى الوجهة النهائية المبتكرة. وبهذه الخطوة، ارتفع عدد الدول الإفريقية التي تتواجد فيها أرامكس لتصل إلى 23 دولة.

وكجزء من استراتيجيتها لتوسيع أعمالها التجارية، ستفتتح «أرامكس إثيوبيا» خمسة فروع لها في أديس أبابا بحلول أغسطس 2017، ما سيزيد عدد فروعها في المدينة إلى عشرة.

وخارج العاصمة، تدير الشركة حاليًا فرعين في كل من «دير داوا» و«أواسا»، وتعتزم افتتاح خمسة فروع جديدة في «بحر دار» و«جوندار» و«جيما» و«ديسي» و«مكلي». وتخطط أرامكس إثيوبيا أيضًا لتوسيع عملياتها بإضافة 15 فرعا جديدا بنهاية عام 2017.

وقال حسين هاشم، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: «باعتبارها واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، تعد إثيوبيا سوقاً مهمة بالنسبة إلينا، ونحن نؤمن بأن هناك إمكانيات هائلة لتوسيع خدماتنا اللوجستية المتخصصة في جميع أنحاء الدولة. ومع استمرار نمو الطلب على الخدمات اللوجستية والنقل في إثيوبيا، فقد بدأنا بالفعل التخطيط للقيام باستثمارات إضافية لتطوير البنية التحتية التقنية الخاصة بنا، وتطوير المواهب البشرية المحلية لتلبية احتياجات عملائنا في أنحاء المنطقة والعالم».

ومن جانبه، قال داويت وبشيت، مدير شركة لوجكس إكسبريس بي إل سي: «تعتبر إثيوبيا من الأسواق الرئيسة بالنسبة إلينا، وقد شهدنا زيادة في الطلب على الخدمات اللوجستية في جميع أنحاء المنطقة. وستكمل المرافق الجديدة مجموعة الخدمات التي نقدمها حالياً في الدولة، مما يمكننا من توسيع عروض خدماتنا لتلبية احتياجات السوق المحلية بشكل أكثر فعالية. ونأمل أيضًا أن تساهم خططنا التوسعية في تعزيز التطورات الاقتصادية التي توفر فرصًا أفضل لجميع الإثيوبيين، ودعم جهود الاتحاد الإفريقي الرامية إلى تحقيق نمو مستدام في جميع أنحاء القارة الإفريقية».