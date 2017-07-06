الدولار الضعيف يعالج العجز التجاري الأميركي

أبوظبي (الاتحاد)

أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن مصير الدولار الأميركي يقف بين توجه الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) الذي بات واضحاً نحو رفع الفوائد وبين سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية التي تدعو إلى دولار ضعيف من أجل تحقيق برامجه.

ولفت التقرير إلى أن اجتماع قمة العشرين التي تنطلق اليوم في هامبورج، سيحدد هذا الأمر بشكل أوضح خاصة أن ترامب مُصر على بحث حلول جدية خلال القمة لمعالجة العجز التجاري لبلاده الذي تجاوز 700 مليار دولار سنوياً، ويمكن أن يكون وضع الدولار أمام العملات الرئيسة محوراً أساسياً في النقاش كأحد الحلول بتخفيض نسبة العجز.

وأفاد التقرير بأن الفيدرالي الأميركي على ما يبدو حتى الآن هو الذي يقود السياسة النقدية بمعزل عن ما يدور من مطالبات من قبل إدارة الرئيس الأميركي ليكون هناك دولار ضعيف لربما بانتظار البدء بتطبيق برامجه الاقتصادية بشكل فعلي حيث ذلك الوقت ستكون الصورة أوضح.

الدولار: