الدولار الضعيف يعالج العجز التجاري الأميركي

أبوظبي (الاتحاد)
أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن مصير الدولار الأميركي يقف بين توجه الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) الذي بات واضحاً نحو رفع الفوائد وبين سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية التي تدعو إلى دولار ضعيف من أجل تحقيق برامجه.
ولفت التقرير إلى أن اجتماع قمة العشرين التي تنطلق اليوم في هامبورج، سيحدد هذا الأمر بشكل أوضح خاصة أن ترامب مُصر على بحث حلول جدية خلال القمة لمعالجة العجز التجاري لبلاده الذي تجاوز 700 مليار دولار سنوياً، ويمكن أن يكون وضع الدولار أمام العملات الرئيسة محوراً أساسياً في النقاش كأحد الحلول بتخفيض نسبة العجز.
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الدولار:
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