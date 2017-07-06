1.7 مليار سهم تداولات الأسواق المالية في 5 جلسات

حاتم فاروق (أبوظبي)

تداول المتعاملون في الأسواق المالية المحلية نحو 1.7 مليار سهم خلال 5 جلسات، بقيمة بلغت 2.5 مليار درهم، فيما شهدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالأسواق تراجعاً بواقع 1.6 مليار درهم، بعدما سجلت إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة 777.7 مليار درهم، مقارنة مع 779.3 مليار نهاية الأسبوع الماضي.

وأنهت مؤشرات الأسواق جلسات الأسبوع بعد أداء متذبذب بين التراجع والارتفاع، نتيجة عدم وضوح الرؤية، وحالة التردد في اتخاذ القرار الاستثماري، ليغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الأسبوع متراجعاً بنسبة 0.65%، متخلياً عن 29 نقطة باتجاه الهبوط، ومستقرا عند مستوى 4396 نقطة، مقارنة مع 4425 نقطة نهاية جلسات الأسبوع الماضي.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بحدود 9 نقاط تعادل تغير موجباً نسبته 0.26%، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 3401 نقطة، مقارنة مع 3392 نقطة أغلق عليها نهاية الأسبوع الماضي.

وخلال جلسة نهاية الأسبوع، تماسكت مؤشرات الأسواق المالية المحلية عند مستوياتها الحالية، بدعم من ارتفاع الأسهم المدرجة بقطاع العقارات، بعدما قاومت عمليات جني الأرباح والمضاربات التي شهدتها الأسهم القيادية المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي الماليين.