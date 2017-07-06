«طيران الإمارات» توسع الإنترنت اللاسلكي المجاني على الرحلات

دبي (الاتحاد)

وسعت ‬طيران ‬الإمارات ‬‬خدمة ‬الإنترنت ‬اللاسلكي ‬Wi-Fi ‬المجانية ‬على ‬الطائرات، ‬وتوفير ‬الخدمة ‬المدفوعة ‬برسوم ‬رمزية ‬للمسافرين ‬على ‬رحلاتها ‬في ‬جميع ‬الدرجات.

واعتباراً من أمس، أصبح في إمكان أعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين، الاستفادة مجاناً وبلا حدود من خدمة الإنترنت اللاسلكي على الرحلات، بغض النظر عن درجة سفرهم.

وينطبق ذلك أيضاً على أعضاء البرنامج المسافرين في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال. وفي المقابل يستفيد المسافرون في الدرجة السياحية وغير الأعضاء في سكاي واردز من توفر أول 20 ميجابايت من البيانات مجاناً خلال ساعتين من تسجيل الدخول، مقابل 10 ميجابايت مجاناً فقط في السابق.

وقال عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للعمليات: «استثمرت طيران الإمارات بشكل كبير في تطوير خدمات الاتصال في الأجواء، وتتوفر خدمة الإنترنت اللاسلكي حالياً على 200 طائرة، وتشهد أعداد المسافرين الذين يستفيدون من هذه الخدمة نمواً كبيراً ومتواصلاً منذ إطلاقها، لذا فإن خطط التطوير الجديدة تعكس التزام الناقلة نحو توفير الخدمة مجاناً لأكبر عدد ممكن من العملاء، وخصوصاً أعضاء برنامجنا لمكافأة الولاء».

وتلبي مضاعفة البيانات المجانية إلى 20 ميجابايت متطلبات المسافرين ذوي الاستخدام الخفيف للإنترنت اللاسلكي الراغبين في التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم عبر الرسائل القصيرة، أو تصفح حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الرحلات. أما المسافرون في الدرجة السياحية الذين يحتاجون خدمة الإنترنت اللاسلكي لفترات أطول، فيتوفر أمامهم عروض عدة لشراء باقات بيانات إضافية.