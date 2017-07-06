«عزيزي» تضع حجر الأساس لمشروع «عزيزي ريفييرا» في مدينة محمد بن راشد

دبي (الاتحاد)

أطلقت أمس شركة «عزيزي للتطوير» العمليات الإنشائية في واجهة «عزيزي ريفييرا»، المجتمع السكني الفاخر المستوحى من الريفييرا الفرنسية.

وجرت مراسم وضع حجر الأساس للمشروع البارز بحضور سعيد بن حميد مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة ميدان»، ومرويس عزيزي، رئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي.

وحسب بيان صحفي، تبلغ قيمة الاستثمارات التي تضخها عزيزي للتطوير العقاري في مشروع الواجهة المائية الواقع على ضفة قناة دبي المائية، 12 مليار درهم، وتتولى الأعمال الإنشائية للمشروع كل من شركة «كي سي سي» للهندسة والإنشاءات، وشركة «أكتكو» للإنشاءات العامة.

وقال سعيد بن حميد مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة ميدان»: «تلتزم ميدان بالعمل على تعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية للعيش والعمل والترفيه، وذلك عبر تطويرها لمجتمعات سكنية متكاملة في مواقع استراتيجية في الإمارة. وتعد شراكتنا مع «عزيزي للتطوير» في هذا الصدد، أحد أكبر خططنا العقارية طموحاً، بما تستهدفه من توفير مساحات فاخرة للسكن بأرقى المستويات في مشروع «عزيزي ريفييرا» تواكب الطلب المتنامي على هذه الفئة من العقارات. وتشهد دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه الخصوص في الوقت الراهن اهتماما متزايدا لدى المستثمرين الدوليين، وهو ما يزيد من ثقتنا في حيوية القطاع العقاري وآفاقه المستقبلية». ويشتمل مشروع «عزيزي ريفييرا»، بموقعه المميز في مدينة محمد بن راشد بالحي الأول ضمن مشروع ميدان، على 69 بناية سكنية متوسطة الارتفاع، تضم 13 ألف وحدة سكنية، تتنوع بين شقق مكونة من غرفة واحدة، وغرفتين، واستديو، فضلاً عن حي كامل لتجارة التجزئة، وفندقين من فئتي الأربع وخمس نجوم.

وحرص المعماريون الذين عكفوا على استلهام عناصر الجمال والفن وأسلوب الحياة الراقي في واجهة الريفييرا الفرنسية، على تضمين «عزيزي ريفييرا» عوامل الجذب العصرية ومرونة الاستخدامات المتعددة، ومظاهر الفخامة الخارجية، وأن يعبر المشروع جنباً إلى جنب مع «ميدان ون مول»، وحي دبي للتصميم، عن مركزية إمارة دبي كمحور حيوي للأعمال في المنطقة، وهو ما يعزز من جاذبية المشروع للمستثمرين.

وقال مرويس عزيزي: «يمثل بدء العمل في تطوير مشروع «عزيزي ريفييرا» علامة فارقة في مسيرة شركتنا، وتجسيداً لطموحنا نحو توفير مساحات سكنية من شأنها أن تعيد تعريف مفهوم المجتمعات السكنية في دبي، ويعكس التصميم المعماري، وحجم المشروع، مدى التزامنا برفع مستوى الوحدات السكنية المطروحة في القطاع العقاري في دبي، من خلال المساحات المدروسة بعناية، والموقع الاستراتيجي، بما يواكب تطلعات المستثمرين والعملاء في دبي». وأضاف: «ندرك حجم الفرص التي يتيحها معرض «اكسبو 2020» في دبي، والمشاريع التي تتضمنها خطة الإمارة الاستراتيجية 2021، ونثق في قدرة «عزيزي للتطوير» على توفير فرص استثمارية لا تضاهى خلال السنوات المقبلة».

ويمثل «عزيزي ريفييرا» باكورة المشاريع ضمن سلسلة مجتمعات سكنية تعتزم «عزيزي للتطوير» إنشاءها ضمن منطقة مشروع «ميدان ون» الرئيسي، ويأتي الإعلان عن المشروع في أعقاب إبرام شراكة استراتيجية بين «عزيزي» و«ميدان» بداية العام الجاري، وأثمرت عن وضع التصور العام لمشروع «عزيزي ريفييرا»، للاستفادة من جاذبية المجتمعات العقارية السكنية، والمساهمة في تعزيز زخم وحيوية القطاع العقاري في دبي.

ومن المتوقع أن يوفر مشروع «عزيزي ريفييرا» عند اكتمال إنجاز المرحلتين الأولى والثانية منه في ديسمبر من العام 2018، إطلالات رائعة لا تقارن على أعلى برج في العالم «برج خليفة»، ومنطقة وسط مدينة دبي، وفندق ميدان، ومضمار سباقات الخيل، وخور دبي، وغيرها من الوجهات الرائعة.