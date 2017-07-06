محمد بن راشد: التجانس الثقافي والاجتماعي والإنساني في الإمارات مصدر سعادة وفخر

دبي (وام)

اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي وراحتهم وتسهيل معاملاتهم.

جاء ذلك خلال جولة سموه الميدانية في أقسام ومرافق المبنى رقم 3 أمس، رافقه خلالها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.

وأكد سموه، خلال تجاذبه أطراف الحديث ومرافقيه، أنه يشعر بالسعادة والفخر لهذا المشهد الحضاري الإنساني الذي تجلى بالتجانس الثقافي والاجتماعي والإنساني بين الركاب من شتى ثقافات العالم من جهة، وبينهم وبين العاملين في المطار من مختلف الأجهزة الحكومية المتمثلة بالشرطة والأمن والإقامة وشؤون الأجانب وهيئة دبي للطيران والمرافق الخدمية الأخرى كالجمارك وغيرها من جهة أخرى.

واستهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جولته على «كاونترات» الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب الخاصة بختم جوازات سفر المسافرين عند المغادرة.