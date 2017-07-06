محمد بن راشد: التجانس الثقافي والاجتماعي والإنساني في الإمارات مصدر سعادة وفخر

دبي (وام)
اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي وراحتهم وتسهيل معاملاتهم.
جاء ذلك خلال جولة سموه الميدانية في أقسام ومرافق المبنى رقم 3 أمس، رافقه خلالها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.
وأكد سموه، خلال تجاذبه أطراف الحديث ومرافقيه، أنه يشعر بالسعادة والفخر لهذا المشهد الحضاري الإنساني الذي تجلى بالتجانس الثقافي والاجتماعي والإنساني بين الركاب من شتى ثقافات العالم من جهة، وبينهم وبين العاملين في المطار من مختلف الأجهزة الحكومية المتمثلة بالشرطة والأمن والإقامة وشؤون الأجانب وهيئة دبي للطيران والمرافق الخدمية الأخرى كالجمارك وغيرها من جهة أخرى.
واستهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جولته على «كاونترات» الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب الخاصة بختم جوازات سفر المسافرين عند المغادرة.
ثم توجه سموه على متن القطار الداخلي إلى «كونكورس بي»، حيث تفقد أجنحة السوق الحرة وصالة ركاب الدرجة الأولى، ثم تابع سموه سيره في أروقة وردهات المبنى الذي اكتظ بالمسافرين على متن خطوط طيران الإمارات وشاهد بنفسه مستوى الخدمات الراقية التي توفرها هيئة دبي للطيران وشركة طيران الإمارات للمسافرين إلى مختلف مناطق ودول العالم سواء كان بالنسبة للمطاعم أو المقاهي أو محال البيع بالتجزئة وصالتي ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال. ... المزيد