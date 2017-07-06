كاسباروف يعود من الاعتزال

موسكو (أ ف ب)
سيعود بطل العالم السابق في الشطرنج الروسي جاري كاسباروف عن اعتزاله هذه الرياضة ليشارك في دورة واحدة في الولايات المتحدة الشهر المقبل، بحسب ما أعلن المنظمون.
وسيتواجه كاسباروف الذي هيمن على لعبة الشطرنج لمدة 15 عاما مع 9 من كبار اللاعبين، من بينهم البطل الحالي النرويجي ماجنوس كارلسن في دورة سينكويفيلد في سانت لويس (ولاية ميزوري)، على ما أفاد منظمو هذه الدورة.
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وقد منح كاسباروف الذي اعتزل مزاولة الشطرنج مع المحترفين سنة 2005 بطاقة دعوة للمشاركة في مسابقة «رابيد أند بليتز».
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يعيش كاسباروف حاليا في الولايات المتحدة، وكان خاض انتخابات الرئاسة الروسية في 2008 ضد الرئيس الحالي فلاديمير بوتين.