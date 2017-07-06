جريزمان: عقوبة «الفيفا» وراء استمراري مع أتليتكو!!

أنور إبراهيم (القاهرة)
في حوار حصري لمجلة «4-4-2»، كشف الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم وهداف نادي أتليتكو مدريد الإسباني، النقاب عن السبب الذي دفعه إلى مواصلة مغامرته مع هذا النادي والتراجع عن فكرة الانتقال إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. وكان جريزمان قد مد عقده يوم 13 يونيه الماضي مع «الأتليتي» حتى يونيه 2022 ليضع بذلك حداً للتكهنات بشأن مستقبله، بعد أن كان أثار الشكوك حول إمكانية رحيله إلى المان يونايتد.
وأضاف جريزمان في حديثه الحصري للمجلة في عددها الذي يصدر في بداية أغسطس المقبل، أنه حدد اختياره النهائي بالبقاء مع ناديه وعدم التوقيع لأي نادٍ آخر، وهو ما أثار إعجاب جماهير «الأتليتي» التي زادته احتراماً وتقديراً. وأوضح جريزمان أن السبب الرئيسي لبقائه مع «الأتليتي» هو قرار الفيفا بمعاقبة ناديه بمنعه من عقد أية صفقات لاعبين حتى يناير المقبل 2018، لمخالفته اللوائح الخاصة بقيد اللاعبين «القصّر». وتابع جريزمان لاعب ريال سوسيداد السابق قائلاً: لقد تحدثت مع دييجو سيميوني المدير الفني عن هذا الموقف وعن خياراتنا والطريقة التي ينوي أن ينتهجها معي في العمل في الموسم الجديد، وانضم إلينا ميجويل أنخيل جيل المدير التنفيذي للنادي. وعلق جريزمان قائلاً: إنني أكن كل الاحترام والتقدير لهذا النادي لأنه منحني كل شيء.
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ونفى جريزمان نفياً قاطعاً شائعة اتصال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد به، لكي يوضح له أنه لن ينضم إلى «الشياطين الحمر».
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وكانت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية والإسبانية قد ألمحت في نهاية الموسم الماضي إلى أن جريزمان (26 سنة ) سيرحل إلى إنجلترا خلال «الميركاتو الصيفي»، لرغبة مانشستر يونايتد في التعاقد معه كبديل للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي تعرض لإصابة شديدة في ركبته قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية العام الجاري.