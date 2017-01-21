20 مشروعاً نفذتها وحدة المشاريع الخاصة في «مصدر» حول العالم

سيد الحجار (أبوظبي)

نفذت وحدة المشاريع الخاصة في «مصدر» نحو 20 مشروعا خلال السنوات الأخيرة، بهدف نشر مشاريع الطاقة النظيفة بعدد من دول العالم، شملت جزر الكاريبي ومصر وموريتانيا وسيشل والمغرب وأفغانستان، بحسب خالد بالليث، رئيس الوحدة.

وقال بالليث لـ«الاتحاد» إن وحدة المشاريع الخاصة في «مصدر» تقوم بتنفيذ هذه المشاريع الإنسانية، والتي يتم تمويلها من جانب حكومة الإمارات، فضلا عن توفير خدمات إدارة والاستشارات، حيث تختلق هذه المشاريع عن نظيرتها التجارية والاستثمارية والتي تنفذها «مصدر» داخل وخارج الدول بغرض استثماري.

وذكر بالليث، أن قائمة المشاريع التي نفذها وحدة المشاريع الخاصة تشمل مشروع أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية في أفغانستان، والذي تم إنجازه منذ عام 2012، حيث يغطي المشروع 27 قرية في ولاية هلمند، وشمل توريد وتركيب 600 نظام شمسي تخدم 545 مسكنا و55 من المرافق العامة، بالإضافة إلى تزويد المستخدمين بالأجهزة المنزلية الأساسية.

وأشار إلى تنفيذ 11 مشروعا لإنتاج 6.5 ميجاواط من الكهرباء في 11 من دول الجزر في المحيط الهادئ، مما سيغنيها عن استهلاك 3.2 مليون ليتر من وقود الديزل سنوياً، حيث شهد عام 2015 شهد تنفيذ 6 مشاريع في الكاريبي وفيجي وساموا وتونجا وتوفالو وفاناتو، في حين تم تدشين 5 مشاريع العام الماضي في جزر سليمان وبالاو وجزر مارشال وناورو وولايات ميكرونيسيا المتحدة.