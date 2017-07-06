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كاسياس يمدد عقده مع بورتو
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تاريخ النشر: الجمعة 07 يوليو 2017

لشبونة (أ ف ب)

مدد حارس مرمى ريال مديد الإسباني السابق ايكر كاسياس عقده مع فريقه بورتو البرتغالي موسماً إضافياً، وكتب كاسياس على تويتر «سعيد جداً للاستمرار موسماً آخر مع بورتو، وأتطلع لمواجهة التحديات المقبلة».

وكان الحارس الدولي السابق (36 عاماً) دافع عن عرين ريال مدريد لمدة 15 عاماً، وخاض معه 510 مباريات، قبل أن ينتقل إلى بورتو في 2015، وحصد كاسياس كل الألقاب الممكنة مع النادي الملكي الإسباني، سواء أكان على الصعيد المحلي (5 في الدوري و2 في الكأس و4 في الكأس السوبر) أم القاري (3 في دوري أبطال أوروبا و2 في الكأس السوبر) أم الدولي (توج بكأس الانتركونتيننتال وكأس العالم للأندية).

     
 

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