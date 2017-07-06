بودولسكي في اليابان يحلم بدوري أبطال آسيا



تاريخ النشر: الجمعة 07 يوليو 2017 كوبي (د ب أ) رحب مئات من جماهير كرة القدم بلوكاس بودولسكي، مهاجم المنتخب الألماني السابق، فور وصوله لليابان، قبل أن يبدأ مسيرته مع فريق فيسيل كوبي الياباني لكرة القدم.ووصل بودولسكي (32 عاماً) مرتدياً قبعة مكتوب على مقدمتها اسم الشهرة الخاص به «بولدي» باللغة اليابانية، قبل أن يوقع على الأوتوجرافات، والتقاط صور مع معجبيه والأطفال.وخلال مؤتمر صحفي في صالة كبيرة مملوءة بالصحفيين، قال بودولسكي: «إن فريقه الجديد يهدف للعب في دوري أبطال آسيا»، وقال بودولسكي: «المعروف أن الدوري الياباني هو أقوى الدوريات في آسيا، أنا هنا الآن، وأنا أركز في عملي، أريد أن أحظى بالنجاح». وأضاف :«أتمنى أن يكون انتقالي هنا بمثابة تحفيز للآخرين للمجيء إلى هنا، لزيادة قيمة الدوري»، وقال هيروشي ميكيتاني، والذي تملك شركته «راكوتين» للتجارة الإلكترونية والإنترنت نادي فيسيل كوبي: «إنه شرف لفريقه وللدوري أن يلعب بودولسكي في اليابان».ويأمل فريق كوبي، الذي يحتل المركز الحادي عشر في الدوري الياباني المكون من 18 نادياً، أن يتمكن بودولسكي الفائز بمونديال 2014 أن يرتقي بمستوى الفريق، الذي تلقى ثلاث هزائم على التوالي.