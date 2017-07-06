«الكأس الذهبية» بين الوجوه الجديدة والقوى التقليدية

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تسعى كل من الولايات المتحدة والمكسيك إلى اختبار عدد من اللاعبين الجدد في سعيهما إلى مواصلة هيمنتهما على الكأس الذهبية لكرة القدم لمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) في الولايات المتحدة.

وتنطلق البطولة اليوم فتلعب غويانا مع كندا وهندوراس مع كوستاريكا في نيوجيرزي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتشهد البطولة مشاركة 12 منتخبا تم توزيعها على ثلاث مجموعات، وتلعب في المجموعة الثانية الولايات المتحدة مع بنما والمارتينيك ونيكاراغوا، والثالثة المكسيك والسلفادور وكوراساو وجامايكا. وتقام منافساتها على 14 ملعبا في أنحاء الولايات المتحدة، على أن تقام المباراة النهائية في 26 يوليو في سان فرانسيسكو، وكانت المكسيك أحرزت لقب النسخة الماضية في 2015 التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا وذلك بعد فوزها على جامايكا 3-1 في المباراة النهائية.

وكانت جامايكا جردت الولايات المتحدة من اللقب بالفوز عليها 2-1 في نصف النهائي. وتحتكر المكسيك والولايات المتحدة ألقاب البطولة بفوزهما في 12 لقبا من أصل 13، واللقب الوحيد الذي أفلت منهما كان لمصلحة كندا في نسخة عام 2000. ويتضمن سجل الولايات المتحدة خمسة ألقاب أعوام 1991 و2002 و2005 و2007 و2013، في حين تتقدم المكسيك عليها بسبعة ألقاب أعوام 1993 1996 و1998 و2003 و2009 و2011 و2015.