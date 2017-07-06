أنور إبراهيم (القاهرة)

أعلنت شبكة «سكاي سبورت إيطاليا» أن نادي «إيه سي ميلان» على استعداد لمنح حارس مرماه الشاب جيانلويجي دوناروما عقداً ذهبياً، إذ عرض عليه مبلغ 6 ملايين يورو سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل البقاء في الفريق. وأضافت أن مسؤولي النادي سيجتمعون مع اللاعب هذا الأسبوع للتفاوض بشأن استمراره مع الفريق في إطار هذا العرض المغري. وقالت الشبكة إن دوناروما رفض مؤخراً عرضاً لنادي باريس سان جيرمان للعب في صفوفه مشيراً إلى أنه لو رحل ستكون إسبانيا هي الجهة التي يقصدها، وبصفة أكثر تحديداً نادي ريال مدريد حسبما تفيد الشائعات التي ازدادت في الآونة الأخيرة.

وعلى جانب آخر، خرج «دينو زوف» أسطورة حراس المرمى الإيطاليين بتصريحات وجه فيها النصيحة لهذا الحارس الشاب، ولم يتردد في أن يقول: أعلم جيداً أن دوناروما حارس مرمى جيد جداً، وأمامه مستقبل كبير، ولكن هذا يتوقف على ما سيفعله ويقرره فيما يتعلق بهذا المستقبل، وأضاف قائلاً: رأيي الشخصي أن يبقى مع الميلان، وأن يواصل تطوير أدائه والارتفاع بمستواه حتى يكتمل نضجه، فهذا هو الطريق الصحيح. وتابع زوف قائلاً: لو التزم دوناروما بذلك، فسيكون بمقدوره بعد ذلك الانتقال للعب في أي فريق يريده، ولكن ليس الآن فالوقت في صالح هذا الحارس الشاب (18 سنة) وأمامه العمر كله لكي يلعب مستقبلاً في ريال مدريد أو برشلونة أو يوفينتوس أو أي فريق يريده لأنه فعلاً حارس مرمى ممتاز ولديه كل مؤهلات الحارس الجيد، فضلاً عن كونه صغير السن وهذا هو المفتاح، وعليه أن يفكر أكثر في تحسين مستواه ورفع لياقته وفورمته أكثر من التفكير في زيادة ثروته. ومضى «زوف» يقول: عندما يصل دوناروما إلى سن 25 ستختلف الأمور تماماً، أما الآن فعليه بتطوير نفسه لكي يكبر مع الميلان والمستقبل كله أمامه بعد ذلك.

جدير بالذكر أن دوناروما أصبح أحد أكثر حراس المرمي تألقاً في أوروبا كلها وليس إيطاليا وحدها، رغم أنه لم يلعب سوى 72 مباراة فقط مع الميلان. ولم يعد يتبقى في عقده سوى عام واحد فقط مما يزيد من صعوبة وتعقيد مد عقده مع النادي.