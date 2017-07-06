اوستابنكو.. كفاح بـ «القوة الإضافية»

لندن (رويترز)
كافحت ايلينا أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة ضد مستواها المتراجع، وقاومت العنيدة فرانسواز اباندا الصاعدة من التصفيات لتفوز 4-6 و7-6 و6-3 وتتأهل للدور الثالث.
وللمباراة الثانية على التوالي كان مستوى المصنفة 13 متباينا بشدة لكنها نجحت في نهاية المطاف في الاستفادة من قوتها الإضافية لتتفوق على اللاعبة الكندية في الملعب 12.
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وكانت أوستابنكو على بعد ثلاث نقاط من الخسارة في الشوط الفاصل بالمجموعة الثانية لكن اباندا المصنفة 142 عالميا فرطت في الفرصة بخطأ مزدوج شابه التوتر واستغلتها أوستابنكو لتعادل النتيجة.
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وقالت أوستابنكو: لم أكن سعيدة بطريقة لعبي لكني سعيدة بأنني كافحت وفزت. وأضافت: لعبت بشكل معتاد بعد التعادل 3-3 في المجموعة الثالثة».
وحققت أوستابنكو مفاجأة كبيرة عندما فازت على سيمونا هاليب في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة بعد أداء رائع.