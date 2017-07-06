اوستابنكو.. كفاح بـ «القوة الإضافية»

لندن (رويترز)

كافحت ايلينا أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة ضد مستواها المتراجع، وقاومت العنيدة فرانسواز اباندا الصاعدة من التصفيات لتفوز 4-6 و7-6 و6-3 وتتأهل للدور الثالث.

وللمباراة الثانية على التوالي كان مستوى المصنفة 13 متباينا بشدة لكنها نجحت في نهاية المطاف في الاستفادة من قوتها الإضافية لتتفوق على اللاعبة الكندية في الملعب 12.

ويمكن التماس العذر للجماهير التي تتساءل عن سر الجلبة المحيطة بأوستابنكو إذ سددت لاعبة لاتفيا، التي شقت طريقها نحو اللقب في رولان جاروس الشهر الماضي، عدة كرات أمامية خارج الملعب تماما في المجموعة الأولى الضعيفة ضد منافستها التي تبلغ مثلها 20 عاما.

وكانت أوستابنكو على بعد ثلاث نقاط من الخسارة في الشوط الفاصل بالمجموعة الثانية لكن اباندا المصنفة 142 عالميا فرطت في الفرصة بخطأ مزدوج شابه التوتر واستغلتها أوستابنكو لتعادل النتيجة.

إلا أن المزيد من الأخطاء السهلة أهدت اباندا التقدم 2-صفر في المجموعة الحاسمة لكن أوستابنكو فازت بستة من الأشواط السبعة التالية لتتأهل للدور التالي، حيث ستواجه الإيطالية كاميلا جيورجي التي أطاحت بالأميركية صاحبة ضربات الإرسال القوية ماديسون كيز.

وقالت أوستابنكو: لم أكن سعيدة بطريقة لعبي لكني سعيدة بأنني كافحت وفزت. وأضافت: لعبت بشكل معتاد بعد التعادل 3-3 في المجموعة الثالثة».

وحققت أوستابنكو مفاجأة كبيرة عندما فازت على سيمونا هاليب في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة بعد أداء رائع.