مرشد المرر: الظفرة يتطلع للتمثيل المشرف في «آسيوية الصالات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب مرشد خلفان المرر، المدير التنفيذي لنادي الظفرة للألعاب الرياضية، عن ترحيبه باللاعبين المحترفين باسورا ورافا، متمنياً لهم التوفيق مع بقية زملائهم في الفريق، في كأس الأندية الآسيوية لكرة الصالات.

وأشاد المرر تحت قيادة البرتغالي روي جيماريتش، مؤكداً أن الإعداد يسير وفق الخطة المرسومة.

وقال: هدفنا تشريف الإمارات بتقديم أفضل العروض وتحقيق أفضل النتائج، وثقتنا كبيرة في اللاعبين، رغم صعوبة المنافسة، ولكن وجود النادي في المحفل الآسيوي الكبير يعتبر في حد ذاته أمراً جيداً.

وتقدم خلفان المرر بالشكر والتقدير إلى مجلس أبوظبي الرياضي، على الدعم والمساندة، وكذلك للجنة التنفيذية لكرة الصالات على الاهتمام والمتابعة وكل الجهات التي ساهمت في إنجازات فريق الصالات بطل ثنائية الدوري وكأس الاتحاد ووصيف الكأس.