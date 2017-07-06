بني ياس يكرم عبدالوهاب عبدالقادر

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت شركة بني ياس لكرة القدم المدير الفني العراقي عبدالوهاب عبدالقادر، وذلك في احتفال مبسط، احتضنه مقر النادي مساء أمس الأول، بحضور جاسم الشرفاء رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ومنتسبي النادي. وجاء تكريم عبدالوهاب عبدالقادر بعد انتهاء فترة عمله مع النادي، حيث تقدم جاسم الشرفاء باسمه واسم أسرة نادي بني ياس بالشكر والتقدير للمدير الفني، على الجهود التي بذلها طوال فترة عمله مع الفريق الأول لكرة القدم.

وكان عبدالوهاب عبدالقادر تسلم تدريب بني ياس في الرابع من شهر فبراير العام الحالي، حيث قاد الفريق في عشر مباريات حقق خلالها «السماوي» انتصارين وأربعة تعادلات ومثلها هزائم، لكن التحسن الملحوظ على أداء الفريق تحت قيادة عبدالقادر، لم يسهم في ترجمة التطلعات التي كانت تهدف إلى تحقيق هدف الثبات بمصاف دوري الأضواء.

وباحتفاء شركة بني ياس لكرة القدم بعبدالوهاب عبدالقادر تكون قد حسمت موقفها بعدم التجديد للمدير الفني العراقي، الذي غادر موقعه وهو يحظى باحترام كبير من قبل أبناء ومنتسبي النادي، خاصة وأن علاقته مع بني ياس تمتد منذ عقد الثمانينات من القرن الماضي، عندما قاد «السماوي» في عدة مواسم مواسم وصولاً إلى الفوز بلقب كأس رئيس الدولة موسم 1991-1992.