ميلين: نملك مجموعة جيدة من اللاعبين

دبي (الاتحاد)

اختتم منتحبنا الوطني للناشئين تحت 16 سنة، معسكره الداخلي الأول تحت قيادة فيردو ميلين المدرب الكرواتي الجديد، ويعاونه عبدالرحمن الحداد مساعداً للمدرب، ويوسف الزعابي مدرباً لحراس المرمى، ضمن البرنامج المعد من قبل لجنة وإدارة المنتخبات الوطنية، استعداداً للتصفيات الآسيوية في شهر سبتمبر القادم.

وأكد فيردو ميلين مدرب منتخب للناشئين، أن الأبيض الصغير يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، الذين يمتازون بالسرعة ويوجد تجانس بينهم في الملعب، ومن خلال فترة التجمع الأولى، أرى أن خط دفاع المنتخب بحاجة إلى مزيد من العمل من أجل تطوير المستوى، وتوظيف اللاعبين عموماً بشكل صحيح، وعن رأيه في برنامج إعداد المنتخب، قال ميلين، أن اتحاد الكرة وضع برنامج جيد للتحضير للتصفيات الآسيوية، وأن اللاعبين بحاجة للمعسكرات المتتالية، والتي ستكسبهم خبرات أكثر من خلال الاحتكاك بمنتخبات قوية.

وفي السياق ذاته، أكد عبدالرحمن الحداد المدرب الوطني المساعد، أن الأجواء التي سادت التجمع الأول للمنتخب كانت جيدة ومثالية، ونعمل جاهدين على الاستعداد الأمثل للاستحقاقات المقبلة، واللاعبون أبدوا حماساً طيباً خلال التدريبات لحجز مقعد في تشكيلة المنتخب التي سنخوض بها التصفيات، والتي ستضم 23 لاعباً موضحاً أن في كل مركز في خطوط المنتخب يتوافر لاعبان على الأقل لشغله، مضيفاً أننا نتابع وندرب هؤلاء اللاعبين منذ ثلاث سنوات، حينها تم تجربة 35 لاعباً في التجمعات السابقة للمنتخب، وصولاً للتشكيلة الحالية التي وجد فيها 27 لاعباً.

ويحصل اللاعبون على راحة اليوم وغداً، على أن يبدأ التجمع مرة أخرى بعد غد، بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج، في الفترة من 9 إلى 13 من الشهر الجاري.