ميلين: نملك مجموعة جيدة من اللاعبين

دبي (الاتحاد)
اختتم منتحبنا الوطني للناشئين تحت 16 سنة، معسكره الداخلي الأول تحت قيادة فيردو ميلين المدرب الكرواتي الجديد، ويعاونه عبدالرحمن الحداد مساعداً للمدرب، ويوسف الزعابي مدرباً لحراس المرمى، ضمن البرنامج المعد من قبل لجنة وإدارة المنتخبات الوطنية، استعداداً للتصفيات الآسيوية في شهر سبتمبر القادم.
وأكد فيردو ميلين مدرب منتخب للناشئين، أن الأبيض الصغير يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، الذين يمتازون بالسرعة ويوجد تجانس بينهم في الملعب، ومن خلال فترة التجمع الأولى، أرى أن خط دفاع المنتخب بحاجة إلى مزيد من العمل من أجل تطوير المستوى، وتوظيف اللاعبين عموماً بشكل صحيح، وعن رأيه في برنامج إعداد المنتخب، قال ميلين، أن اتحاد الكرة وضع برنامج جيد للتحضير للتصفيات الآسيوية، وأن اللاعبين بحاجة للمعسكرات المتتالية، والتي ستكسبهم خبرات أكثر من خلال الاحتكاك بمنتخبات قوية.
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ويحصل اللاعبون على راحة اليوم وغداً، على أن يبدأ التجمع مرة أخرى بعد غد، بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج، في الفترة من 9 إلى 13 من الشهر الجاري.