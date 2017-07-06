الصايغ: الإعلان قريباً عن هيكل «شباب الأهلي – دبي»

منير رحومة (دبي)

كشف عبد اللطيف الصايغ، عضو اللجنة العليا لدمج نادي «شباب الأهلي -دبي»، أن اللجان العاملة لإنجاز قرار دمج الكيان الرياضي الجديد، أتمت عملها في الوقت المحدد، وقدمت التصور النهائي لهيكل مختلف الأجهزة الفنية والإدارية، على أن يتم الإعلان عنها رسمياً من قبل اللجنة العليا للدمج ومنحها الضوء الأخضر استعداداً للموسم المقبل.

وأضاف أن لجان العمل الخاصة بالأمور المالية والإدارية والشؤون الفنية للكرة والألعاب الجماعية والفردية والطبية والاستثمار، بذلت جهداً كبيراً خلال الأسابيع الماضية، بفضل حرصها على إنجاح المشروع الرياضي الجديد، وتحقيق الأهداف المرجوة، مشيداً بتكاتف وتعاون الأجهزة الإدارية والفنية بالأندية الثلاثة، للوصول إلى التصور النهائي.

أما فيما يتعلق بقلق جماهير النادي الجديد من تأخر تشكيل مجلس الإدارة، وإعلان التشكيلة النهائية للجان التي ستقود النادي، بالإضافة إلى تحديد قائمة اللاعبين، سواء بالفريق الأول أو بقية المراحل السنية، قال الصايغ إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تسريعاً في إعلان القرارات التي تم اعتمادها من قبل اللجنة العليا للدمج، مؤكداً أن اللجنة التنفيذية للدمج برئاسة سامي القمزي قطعت أشواطاً كبيرة وأنجزت عملاً دقيقاً.

وأضاف أن ما أنجزته لجان الدمج من عمل خلال هذه الفترة القصيرة تحققه الشركات الاستشارية المختصة في أشهر طويلة، ما يعكس قدرات الكفاءات الإدارية للنادي الجديد.

وأشار إلى أن دمج ثلاثة أندية مهمة صعبة، لكن عزيمة الجميع كبيرة لإتمام العمل، حتى ينطلق النادي الجديد بأهداف وطموحات كبيرة.

ويذكر أن الفريق الأول للكرة يبدأ تجمعه 15 يوليو الجاري، بعد أن أجرى اللاعبون الفحوصات الطبية التي تسبق انطلاقة الموسم، على أن تسافر بعثة «شباب الأهلي - دبي» 25 الجاري إلى هولندا للدخول في معسكر خارجي بقيادة المدرب الروماني كوزمين، وخوض سلسلة من المباريات الودية للاستقرار على تشكيلة الفريق الجديد. ويتوقع أيضاً أن يشهد المعسكر الخارجي انضمام لاعبين أجنبيين جديدين بعد أن تم الاستقرار على استمرار السنغالي ماخيت ديوب والمالدوفي لوفانور هنريكي.