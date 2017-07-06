«الأولمبي» يختتم رحلة السعودية بتعادل إيجابي ثانٍ أمام «الأخضر»

معتصم عبدالله (دبي)

يدشن الأبيض الأولمبي مساء اليوم المرحلة الثالثة من برنامج تحضيراته لخوض تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2018 ، والمقررة بالصين، بخوض حصة تدريبية أولى على استاد طحنون بن محمد بالقطارة، ضمن الاستعدادات لانطلاقة تصفيات المجموعة الرابعة التي تستضيفها العين خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليو، حيث يلعب «الأبيض» إلى جانب منتخبات أوزبكستان، لبنان، نيبال.

ويشارك في التصفيات 40 منتخباً تم تقسيمها إلى 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

واختتم «الأبيض الأولمبي» المرحلة الثانية لبرنامج الإعداد للتصفيات، أمس الأول بالتعادل 2-2 في الودية الثانية على التوالي أمام مضيفه المنتخب السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض «الملز»، وذلك ضمن برنامج تحضيرات «الأخضر» أيضاً للتصفيات ضمن المجموعة الثانية، والتي تلعب مبارياتها في الرياض، وتضم إلى جانب السعودية منتخبات العراق، البحرين، وأفغانستان.

وكان التعادل في مواجهة أمس الأول، هو الثاني على التوالي بين المنتخبين بعد التعادل الأول 1-1 في الودية الأولى الاثنين الماضي على نفس الملعب، وشهد الشوط الأول للمباراة ندية وقوة في الأداء الفني بين المنتخبين، وتمكن أحمد الهاشمي، من تسجيل هدف السبق بعد عشر دقائق من انطلاقة اللقاء، ليدرك بعدها المنتخب السعودي التعادل عن طريق اللاعب علي الأسمري في الدقيقة (25)، وقبل نهاية الشوط الأول تمكن الأخضر من إضافة الهدف الثاني الذي سجله اللاعب سامي النجعي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق المضيف بهدفين مقابل هدف.