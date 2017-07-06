الظاهري رئيساً للوفد ولاعباً في «طوكيو جراند سلام» للجو جيتسو

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أكد منصور الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، أن مشاركته في الجولة الأولى من النسخة الثالثة لجولات أبوظبي جراند سلام، والتي ستقام في طوكيو 15 يوليو الجاري، لن تقتصر على رئاسة وفد الإمارات فحسب، مشيراً إلى أنه قرر أن يشارك في المنافسات أيضاً لعدة أسباب، منها التأكيد للجميع على أن اللعبة تناسب كل الأعمار والفئات، وفي نفس الوقت لعكس مدى حبي وتقديري الشخصي لهذه الرياضة التي تعزز لدى الإنسان قيم الصبر والتحمل والثقة بالنفس والتركيز والانضباط.

وقال: أود أن أبعث برسالة من خلال تلك المشاركة لكل زملائي مسؤولي الاتحادات في الألعاب الفردية والقتالية أن يمنحوا أنفسهم الفرصة كي يخوضوا تجربة اللاعبين، ويتعايشوا مع ضغوطهم، وتحدياتهم كنوع من أنواع التماهي مع أسلوب حياتهم، والاقتراب منهم كثيراً، والتأكيد على أن ممارسة الرياضة قيمة مضافة لأي إنسان في أي عمر، وبالنسبة لي فأنا رياضي بطبعي، وأمارس الجو جيتسو بحب وتقدير لها، وأتدرب بشكل منتظم، وفي ظني أن الرياضة تساعد الإنسان في حياته العملية، وتنعكس على تركيزه ولياقته وقدرته على التواصل مع الآخرين والتحلي بفنون القيادة في وظيفته، فضلاً عن أنها تحافظ على صحته ولياقته.

وتابع: من أسباب مشاركتي أيضاً أنني فكرت في تقديم شيء أكثر من الحديث لرياضتي التي أحبها، وللاعبين الصغار والكبار في تلك الرياضة التي تنسجم مع عاداتنا وقيمنا، وأن أقول لهم إن أي إنسان يشرفه أن يمارس رياضة «فن الترويض» لأنها تحض على الشجاعة، وسبق لي أن شاركت في عدة مناسبات سابقاً لاعباً آخرها في بطولة العين المفتوحة مارس 2016، وأعلم أن عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين المحلي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، يمارس تلك الرياضة بشكل يومي تقريباً.

وتحدث الظاهري عن الوزن الذي سيلعب فيه، قال: سوف أشارك في فئة «الأساتذة 2» للحزام الأزرق لوزن تحت 85 كجم، حيث أتدرب وأستعد لهذه البطولة منذ 5 أشهر، وبدأت البرنامج الإعدادي بالتدريج حصة واحدة يومياً، ولكن في رمضان المبارك وعلى عكس المعهود رفعت برنامجي التدريبي لحصتين يومياً، وأنقصت وزني 9 كجم، حيث إن آخر مشاركة لي في بطولة العين كانت تحت 94 كجم، وشعرت خلالها بأن وزني زائد، وأنني بحاجة لإنقاصه حتى أعود لمرونتي المعهودة وأستعيد حيوية الأداء. وتابع: أتدرب حالياً بشكل يومي، وأشعر بسعادة وراحة نفسية في التدريبات، وبالنسبة لي فقد تجاوزت في تفكيري مسألة المشاركة من أجل الحصول على الميداليات برغم أنها تبقى ضمن أولوياتي، ولكني سأشارك من أجل حبي لهذه الرياضة، وأرحب بأي نتيجة أحققها علما بأنني سوف أقاتل من أجل تحقيق أفضل نتيجة.

وعن ترتيبات الإعداد للبطولة باعتباره رئيساً للبعثة، قال: زرت المكان الذي سيستضيف الحدث منذ فترة، وهو بأرض المعارض، وعاينت القاعات وأعجبت بها، ونتابع كل المستجدات والتجهيزات أولاً بأول وكل شيء يسير على ما يرام، ونحن على ثقة بأن البطولة سوف تنجح تنظيمياً وجماهيرياً وإعلامياً، لأنها انطلقت قوية لتبقى وكل عام تحقق نجاحات جديدة، وتكسب ثقة العالم أكثر، والجديد في هذه النسخة أن الأندية في الدولة هي التي ستشارك بشكل أوسع وستمثل الدولة في البطولة، لأن المنتخب لديه برامج ومشاركات أخرى كثيرة، وبالتالي فإن كل نادٍ سوف يحدد عدد لاعبيه الذين سيسافرون وفندق الإقامة.

من ناحية أخرى، أكد رودريجو فاليريو السكرتير الفني لجولات أبوظبي جراند سلام أنه سيتوجه إلى طوكيو يوم الاثنين المقبل، مشيراً إلى أن الجوائز قد زادت عن الموسم السابق في نفس الجولة بمبلغ 25 ألف دولار لتصبح 125 ألفاً بعد أن كانت 100 ألف، وموضحاً أن إضافة فئات جديدة للمشاركة جارٍ بحثها حالياً منها الأساطير التي يجري الترتيب لها.

وقال: التسجيل للمشاركة في هذه النسخة بدأ في الأول من مايو الماضي، وسوف يغلق مساء يوم الثلاثاء المقبل، مشيراً إلى أن البرنامج الزمني للبطولة يتضمن على الاجتماع الفني في مساء يوم 14 يوليو الجاري للاعبين والمدربين من أجل شرح آخر المستجدات في القانون الدولي.

وأضاف: ستجرى إجراءات الوزن الرسمية على مرحلتين، الأولى يوم 14 الجاري في صالة ماكوهاري ميس أرض المعارض، وهي التي سوف تستضيف المنافسات، والمرحلة الثانية صباح يوم 15 الجاري ولمدة ساعة واحدة، بعدها تنطلق المنافسات.