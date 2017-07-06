أجنبي واحد في الموسم الجديد للطائرة

أسامة أحمد (دبي)

قرر اتحاد الكرة الطائرة الإبقاء على أجنبي واحد في بطولات الموسم الجديد للرجال والذي تدشنه كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة يوم 22 سبتمبر المقبل.

وأوضح سالم نايف الكثيري النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس لجنة الأحداث أن موسم الرجال يشتمل على 3 بطولات هي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة باكورة المسابقات، والدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد إلغاء بطولتي كأس زايد والسوبر كما تم إلغاء كأس الاتحاد بالنسبة لمسابقة الشباب.

وأضاف: مجلس الإدارة وافق على استمرار نظام «البلاي أوف» في دوري الدرجة الممتازة للموسم الثاني على التوالي بعد أن وضعت لجنة الأحداث مقترحات الأندية بشأن «البلاي أوف» على طاولة التقييم.

وأشار الكثيري إلى أن دمج أندية الأهلي والشباب ودبي يصب في مصلحة الكيان الجديد «شباب الأهلي- دبي» مما يجعل الفريق الجديد قوة تنافسية في بطولات الموسم الجديد وخصوصا أن منتخباتنا الوطنية المختلفة ستكون أكبر المستفيدين من التطور الذي سيحدث في نادي «شباب الأهلي- دبي» بعد توحيد الجهود في فريق واحد مما سيحدث نقلة نوعية في طائرة «الكيان الجديد».