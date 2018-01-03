ختام سلة «الروح الإيجابية» في «المحيصنة»

دبي (الاتحاد)

تختتم يوم الجمعة المقبل، منافسات بطولة كرة السلة، ضمن فعاليات المرحلة الثانية لمبادرة الروح الإيجابية، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في دبي، وتقام فعالياتها في حديقة المحيصنة 1، وتضم عدداً من الرياضات الجماعية، مثل كرة القدم والسلة والطائرة.

وتنطلق المباريات النهائية في بطولة كرة السلة في الخامسة والنصف مساء، حيث تقام مباراة تحديد المركز الثالث بين فريق ترانسفريك وفريق جبيلي، فيما تقام مباراة تحديد المركز الأول في السادسة والربع مساء، وتقام بين فريق تروجان وفريق واو كافيه، وسيتم تكريم الفرق الفائزة بالكؤوس والميداليات بعد انتهاء المباراة، كما سيتم تكريم أفضل لاعب، وأفضل هداف والفريق المثالي.

وتأهل فريق تروجان إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على فريق جبيلي في نصف النهائي 65 - 56، فيما جاء تأهل فريق واو كافيه، بعد فوزه على فريق ترانسفريك 42 - 34.

وشارك في بطولة كرة السلة 8 فرق تم توزيعها على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى فرق تروجان، جبيلي، بانياد، وواو كوفي، فيما ضمت الثانية فرق ترانسفريك، تون سكواد، ديفيندر، وطوار.

وكانت المرحلة الأولى من المبادرة قد انطلقت في منطقة مردف 29 مايو الماضي حيث تم تنظيم بطولة خماسيات كرة القدم وبطولة ثلاثيات كرة السلة في حديقة أب تاون وحديقة مردف، وحظيت الفعاليتان بحضور جماهيري كبير، حيث حرص الجمهور على الحضور ومتابعة المنافسات، والتواجد للاستمتاع بالأنشطة الرياضية والمبادرات التوعوية التي تقيمها الدوائر والمؤسسات المشاركة، كما استمرت شرطة دبي في تنظيم تدريبات للصغار في الفنون القتالية، والتي شهدت مشاركة عدد كبير من الأطفال والناشئين. وهدف مبادرة «الروح الإيجابية» إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين، وتقبلهم مع نبذ أشكال التطرف والكراهية والعنف والعصبية والتمييز، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية، والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ، بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم.