كأس زايد يستقطب النخبة والأبطال 12 أغسطس

عصام السيد (أبوظبي)

كشفت منظمة الخيول العربية في بريطانيا (أرو)، عن القائمة الأولية للخيول التي تم تسجيلها للمشاركة في سباق كأس زايد للفئة الأولى لمسافة الميل (1600 متر)، والذي سيقام يوم 12 أغسطس المقبل بمضمار شيلمسفورد سيتي، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، وتتضمن القائمة 23 من نخبة الخيول الصغيرة في سن أربع سنوات، منها الجواد الحائز المركز الثاني في سباق الديربي الفرنسي، وتتضمن قائمة الخيول الأكبر سناً الخيل الفائز بكأس جوهرة التاج زايد للفئة الأولى، البالغ إجمالي جوائزه المالية 1.2 مليون يورو، والذي يعد أغلى سباق للخيول العربية في العالم.

ويهدف السباق إلى تسليط الضوء على فعاليات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة للسباق المقرر في المملكة المتحدة، والتي ستجري للمرة الأولى كجزء من أمسية كاملة من سباقات الخيول العربية الأصيلة في مضمار شيلمسفورد سيتي، وتبلغ جائزة السباق المخصص لخيول المجموعة الأولى، 80 ألف جنيه إسترليني.

ويتم دعم السباق الرئيس من خلال سباقين من سلسلة كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لسباقات السيدات والفرسان المتدربين، بالإضافة إلى ثلاثة سباقات أخرى من كأس الوثبة ستاليونز، ويقام هذا الحدث كجزء من سلسلة الموسيقى الليلية الناجحة في شيلمسفورد، والتي ستختتم مع الموسيقى الحية.

يتصدّر قائمة الخيول التي تم تسجيلها «أوزان» (110 أرطال)، «كارلوس دي كايرو» (78)، «ماداني» (84)، «العزيز» (100)، «نيشان» (98) بإشراف جيمس أوين، و«فيوري» (85)، «لو رينل» (97)، و«ستورم تروبر» (77) بإشراف بي ديتروم، و«أغصان» (109)، و«هوكولا» (85) بإشراف فيليب كولنجتون، و«برنامج» (100) بإشراف فرانسوا روهات.