رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ملك الأردن ورئيس الأرجنتين

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة عيد استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك عبدالله الثاني. وبعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى ماوريسيو ماكري، رئيس جمهورية الأرجنتين، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ماوريسيو ماكري.

إلى ذلك أضاءت عدد من معالم إمارة أبوظبي بعلم المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة عيد الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية.