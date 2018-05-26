وزير الإعلام السعودي: نهدف لتنسيق العمل المشترك وتطبيق ميثاق الشرف

جدة (واس)

أكد الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الإعلام السعودي، رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب، أهمية تنسيق العمل العربي المشترك، وهذا هدف مهم لنا، موضحاً أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من الجميع ومن المؤسسات كافة في هذا الصدد، لكن نجد عندما تأتي القصايا العربية المهمة التي تهم كل مواطن في عالمنا العربي، لا نجد رسائل موحدة.

وأضاف أن قضية ميثاق شرف الإعلام العربي واحدة من أهم القضايا التي تمت مناقشتها في السابق وتم إقرارها في اللقاء الأخير لمجلس وزراء الإعلام العرب. وقال الدكتور عواد إننا نهدف إلى أن يكون العمل الإعلامي العربي قائماً على المصداقية، مؤكداً أهمية الإثارة في العمل الإعلامي، ولكن الأهم من ذلك أن يكون العمل ذا مصداقية عالية، والابتعاد عن اختلاق القصص، لذلك من الضروري أن نطبق ونعمل بميثاق الشرف الإعلامي العربي، ونؤكد عليه سواء من قبل الجهات الرسمية أو القطاع الخاص، لأن معظم المؤسسات الإعلامية العريقة التي نراها اليوم هي قائمة على المصداقية، والإثارة لها دور كبير جداً، ولكن عندما تفقد أي مؤسسة إعلامية مصداقية باختلاق القصص، أو تزييف الحقائق، تفقد متابعيها بمرور الوقت.

وأشار إلى أنه بعد ما تمت المصادقة من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية الـ 49 التي عقدت في التاسع من هذا الشهر، على قرار أن تكون الرياض عاصمة الإعلام العربي 2018 - 2019 هذا يعنى العديد من الأنشطة والتركيز على قضايا عدة تهم المواطن العربي، والتعاون بين الدول العربية في هذا الصدد. جاء ذلك خلال حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامته وزارة الثقافة والإعلام السعودية مساء أمس الأول، وهو الحفل الأول الذي يجمع إعلاميي العالم العربي، والذي أقيم في فندق الدار البيضاء جراند بجدة، بحضور وزير الإعلام اليمني الدكتور معمر الأرياني، والدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد بالجامعة العربية، ومكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومحمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، ومؤيد اللامي، نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، ومنصور المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام في الإمارات، والدكتور الكاتب جهاد الخازن، وشارك في الحفل أكثر من 100 رئيس تحرير وكاتب سياسي وشخصيات عامة من مصر والإمارات والبحرين والجزائر والمغرب وليبيا والسودان والأردن والعراق والجزائر وتونس والكويت. وتم خلال الحفل، عرض فيلم تسجيلي يتناول إنجازات الوزارة خلال العام الماضي، والذي شهد زخماً كبيراً في الأنشطة والفعاليات.