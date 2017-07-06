عائلة شابة جداً

أبوظبي (الاتحاد)

أحدثت صورة تجمع ثلاثة شقيقات من عائلة هسو في تايوان جلبة بعد نشرها على الإنترنت، حيث تتمتع الفتيات بجمال طبيعي مثل أمهن التي تبلغ من العمر 63 عاماً، ولا تظهر عليهن أي علامة من علامات تقدم السن. وقالت إحدى الذين شاهدوا تلك الصورة: عند النظر لتلك الصورة للوهلة الأولى، ستظن أنها لصديقات في العشرينيات. وأثارت تلك الصور دهشة الجميع حين علموا سنهن الحقيقي بسبب مظهرهن الشبابي، إذ تبلغ لورى 42 عاماً، وفايفاي 40 عاماً وشارون 36 عاماً. وكشفت تصريحات لورى هسو التي نشرها موقع irror أن سر تمتعهن بهذا المظهر يرجع إلى الاهتمام بترطيب الوجه.