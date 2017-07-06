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إجازة من التفكير
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تاريخ النشر: الجمعة 07 يوليو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

دعا تقرير صحي بالموقع الإلكتروني horoscope إلى عدم الاستسلام للشعور بخيبة الأمل وعدم الرغبة في ممارسة أمور حياتنا نتيجة لتعرضنا للضغط العصبي والتوتر الشديد، وأكد أنه مهما كان السبب وراء ذلك، فيعتبر أمراً طبيعياً يحدث لنا جميعاً من فترة لأخرى، وعلينا أن نعيد شحذ هممنا للتخلص من هذا الشعور السلبي باتباع بعض الخطوات:

 

1. إجازة من التفكير

تحرر من القيود المفروضة وأطلق العنان لروحك ومارس هواياتك أو انطلق إلى مسافات غير قصيرة من خلال ركوب الدراجات أو الخيل أو المشي، واحرص على ممارسة تمارين اليوغا التي تعمل على صفاء الذهن وتخليصه من الطاقة السلبية.

2. خصص وقتاً لنفسك ... المزيد
     
 

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