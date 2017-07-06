نصائح ابنة سيندي كروفورد

أبوظبي (الاتحاد)

أوضح خبر حظي بمتابعة كبيرة نشره الموقع الإلكتروني Popsugar أن كايا جيربر ابنة النجمة سيندي كروفورد لا تعتبر مجرد فتاة في الخامسة عشرة من عمرها، حيث احتلت مكانة كبرى على وسائل التواصل الاجتماعي وأصبحت عارضة أزياء ذات شأن، فضلاً عن أنها الوجه الإعلامي للعلامة التجارية مارك جاكوبس بيوتي، مما جعلها مطلعة على أسرار عالم الماكياج والعناية بالبشرة، ومنها نقدم أفضل نصائح جمالية تناسب كل الأعمار:

* عدم المساس بالحاجبين.. لم تغير كايا شكل حاجبيها الطبيعيين، وهي النصيحة التي تعلمتها من والدتها؛ لأن تخفيف الحاجبين بشكل متكرر قد يتسبب في عدم نمو الشعر مجدداً، وتفضل كايا الإطلالة الشبابية للحاجب الممشط لأعلى لتعزيز مظهرهما الطبيعي.

* عدم النوم أبداً بالماكياج.. إن تنظيف وترطيب الوجه كل ليلة من الأشياء بالغة الأهمية لكايا، لذلك فهي لا تنام أبداً دون تنظيف وجهها لتجنب الاستيقاظ ببشرة جافة وبقع في الوجه.

* استخدام زيت فيتامين E لبشرة مشرقة.. تستخدم كايا هذا الزيت لترطيب وتغذية بشرتها مما يجعلها تبدو بمظهر صحيٍ ومتألقٍ.

* استخدام الثلج لإصلاح البشرة.. تعتمد كايا على مكعبات الثلج التي تضعها على البثور لتقليل الاحمرار أو على وجهها كله لإنعاش بشرتها لاسيما عند السفر.