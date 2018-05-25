شكري: ليس هناك أي توجه للمصالحة مع «الإخوان»



تاريخ النشر: السبت 26 مايو 2018 القاهرة (وكالات) قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه ليس هناك أي توجه للمصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية التي استباحت دماء المصريين ورفعت السلاح في وجههم، ومن حاول سلب إرادة الشعب وإقصاء الأغلبية من أبنائه عن الحياة السياسية. وأضاف شكري في حوار مع التلفزيون المصري، أن مصر تعمل برؤية واضحة لبناء الثقة بين الدول الثلاث في قضية سد النهضة، منذ توقيع اتفاق المبادئ في العام 2015، لافتا إلى أن مصر تعمل على تنفيذ ما تضمنه الاتفاق حول كيفية إدارة أزمة سد النهضة، والاجتماع التساعي الأخير عمل على تحريك بعض التعثر الذي يواجه المسار الفني للمفاوضات، ونعمل على سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية لمشروع سد النهضة.