محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً من بومبيو ويلتقي إنفانتينو



تاريخ النشر: السبت 26 مايو 2018 الرياض (وكالات) تلقى ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال الاتصال بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية. والتقى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي في جدة أمس، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم، والهيئة العامة للرياضة.