السيسي يؤكد عمق العلاقات مع أميركا

القاهرة (د ب أ)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين بلاده والولايات المتحدة، والتي تعتبر إحدى ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وتلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة المصرية الليلة قبل الماضية. وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضى بأن السيسي أعرب عن التطلع إلى تعزيز العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة بما يساهم في تحقيق مصالحهما المشتركة وعلى رأسها استعادة الأمن في المنطقة.

وأكد السيسي موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفق مقررات الشرعية الدولية. وأعرب بنس خلال الاتصال الهاتفي عن «حرص بلاده على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية مع مصر، وذلك في ظل دورها المحوري في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط». وثمن بنس في هذا الإطار دور مصر في تهدئة الأوضاع في غزة، فضلاً عن جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية.