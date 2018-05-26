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استنكار عربي ودولي.. و«داعش» يتبنى العملية الإرهابية

29 قتيلاً وجريحاً بانفجار سيارة ملغومة في بنغازي
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تاريخ النشر: السبت 26 مايو 2018

بنغازي (وكالات)

قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 22 آخرون في انفجار سيارة ملغومة في شارع جمال عبد الناصر المزدحم بوسط مدينة بنغازي بشرق ليبيا الليلة قبل الماضية. ووقع الانفجار خلف فندق تيبستي أكبر فنادق المدينة في شارع تجاري يعج بمن خرجوا لنزهة مسائية بعد صيام يوم في رمضان. ودمر الانفجار ثماني سيارات كانت متوقفة في الشارع.

وذكر المتحدث باسم الغرفة الأمنية ببنغازي «طارق الخراز» في تصريح لقناة «ليبيا الحدث» أن مستشفيات المدينة استقبلت 6 قتلى و22 جريحاً حتى الآن. وأفاد معتز الطرابلسي، المتحدث باسم وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، في تصريح صحفي أن جميع المصابين مدنيون. وأضاف أن الإصابات تتراوح بين المتوسطة والبسيطة، وهناك حالة استنفار في المستشفيات.

وقال إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة في تصريح لقناة ليبيا الحدث، إن المنطقة التي شهدت الانفجار سكنية «ومن الممكن أن تكون خلية إرهابية قد استغلت بعض الثغرات». وأضاف: «الخطأ قد يكون في تنفيذ الخطة الأمنية وليس في الخطة نفسها» مشيراً إلى أن «مدينة بنغازي مستهدفة بعد حربها ضد الإرهابيين وطردهم منها». وقال إن أجهزة الأمن تقوم بتفريغ كاميرات المراقبة التي صورت الحادثة، مضيفاً: «نتمنى أن يكون فيها ما يدل على الفاعلين».

وفي وقت لاحق أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجير الإرهابي. وذكر بيان للتنظيم الإرهابي أن ذئاباً منفردة قامت في ولاية برقة باستهداف تجمّع لما وصفهم بـ»جند الطاغوت» بعملية انتحارية، أسقطت العشرات منهم بين قتيل وجريح، مهدّداً بشنّ هجمات أخرى في الأيام القادمة ضدّ قوات الجيش الليبي.

وأدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بشدة حادث التفجير الإرهابي. وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام أن أبو الغيط جدد دعم جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع ليبيا في مكافحة الارهاب وكل ما من شأنه أن يساهم في تثبيت الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.. مؤكداً ايضاً التزام الجامعة بمواصلة جهودها لمرافقة الأشقاء الليبيين من أجل استكمال العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الشعب الليبي. ... المزيد
     
 