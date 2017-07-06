مولود يزن 6.5 كيلو جرام

القاهرة (الاتحاد)

وُلد كولن أوستن كيسلر في ولاية كارولينا الأميركية بحجم طفل يبلغ من العمر خمسة أشهر، وعلى الرغم من أن والديه علما أنهما سينجبان طفلاً كبير الحجم، فإنهما لم يتوقعا أن يكون بهذه الضخامة، حتى أن الممرضات لم يستطعن وضعه على ميزان المواليد الجدد. وحسب موقع mirror بلغ وزن الرضيع عند ولادته 6.5 كيلو جرام، واضطر الأطباء إلى إجراء جراحة قيصرية طارئة لإخراجه من بطن أمه.. ويقول والد الطفل، إنهم لم يكن لديهم ملابس تناسبه، واضطر إلى شراء ملابس أكبر، حيث يرتدي الآن ملابس مواليد في عمر 6 أشهر ولكنها ضيقة عليه بعض الشيء. وأضاف أنه يشعر بالإثارة عندما يحمله، ويحاول تذكير نفسه بأنه مجرد طفل حديث الولادة، مؤكداً أنه سيكون دائماً الأطول في فصله، وأنه هو نفسه كان بهذا الطول عند ولادته أيضاً، ولكنه كان نصف وزن كولن، أما والدته كيندي فتقول إن الشهور الأخيرة في الحمل كانت صعبة للغاية، ولم تحظ إلا بالقليل من النوم، إلا أنها سعيدة بابنها وتنتظر حتى يكبر ليفهم وضعه المميز.