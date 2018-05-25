واشنطن تدعم القوات العراقية بـ 560 مليون دولار

واشنطن (وكالات)

وافق مجلس النواب الأميركي، أمس، على تخصيص 560 مليون دولار لدعم القوات الأمنية العراقية، 290 مليوناً منها لقوات البيشمركة الكردية، جاء ذلك في قرار أقره المجلس بالأغلبية ضمن مشروع الدفاع الأميركي لعام 2019 المقبل.

وجاء في المشروع، أن قوات البيشمركة داعمة للولايات المتحدة في الحرب ضد «داعش»، وأن من الضرورة استمرار العمليات ضد التنظيم الإرهابي لدحر فلوله، وتحقيق الاستقرار ونشر روح التسامح بين العراقيين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم وقومياتهم، وأن يكون لهم مكان في الحكومة والمجتمع العراقي، وأن ذلك يتم بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية العراقية، ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي على المشروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.