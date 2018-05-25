مقتل 6 مسلحين أكراد بغارات تركية شمال العراق

اسطنبول (وكالات)

أعلنت رئاسة الأركان التركية أمس، القضاء على 6 مسلحين من حزب العمال الكردستاني في غارات جوية على معاقل الحزب شمال العراق.

وذكرت الرئاسة في بيان أن غارات جوية نفذت صباح الجمعة على أهداف رصدت للمسلحين في منطقة «هاكورك» شمال العراق. وأضافت أن الغارات أسفرت عن القضاء على 6 مسلحين من حزب العمال الكردستاني. ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصرها جنوب وجنوب شرق البلاد وشمال العراق ردا على هجمات تنفذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقا من الأراضي العراقية مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن.