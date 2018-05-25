الموصل: العثور على مقبرة تضم رفات 43 جندياً عراقياً



تاريخ النشر: السبت 26 مايو 2018 الموصل (د ب أ) أفاد الناطق باسم قيادة شرطة نينوى النقيب أحمد العبيدي، أمس، بالعثور على مقبرة جماعية ضمت رفات 43 عنصراً من القوات العراقية جنوب الموصل. وقال العبيدي إن «القوات الأمنية عثرت على مقبرة جماعية ضمت رفات 43 عنصراً من القوات الأمنية والعسكرية العراقية في ناحية الشورى جنوب الموصل». وأوضح أنه «تم إطلاق الرصاص على جميع عناصر القوات العراقية في منطقة الراس والصدر». وأضاف أن «القوات الأمنية نقلت الرفات جميعها للطب العدلي الشرعي بالموصل للتعرف عليها وتسليمها إلى ذويهم من خلال بطاقاتهم الشخصية».