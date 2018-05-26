طائرات عراقية تستهدف معاقل «داعش» في سوريا

بغداد (الاتحاد، وكالات)

أفاد بيان عسكري عراقي، أمس، بأن مقاتلات «إف 16» العراقية قصفت مواقع لتنظيم «داعش» داخل الأراضي السورية ودمرتها بالكامل. وأوضح بيان عسكري لمركز الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن «طائرات إن 16 العراقية نفذت صباح الجمعة ضربات جوية، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، استهدفت خلالها موقع لقيادة عصابات داعش الإرهابية وموقع آخر عبارة عن مقر ومستودع للصواريخ يتواجد فيه عدد من العناصر الإرهابية في منطقة هجين داخل الأراضي السورية». وذكر البيان «بحسب المعلومات الاستخبارية الأولية، فإن هذه العملية حققت أهدافها ودمرت هذه المواقع بالكامل». يشار إلى أن سلاح الجو العراقي شن هجمات استهدفت مواقع لداعش داخل سوريا في أبريل.

وجاءت الهجمات بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في ديسمبر الماضي القضاء على الوجود العسكري لداعش في بلاده.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية، أمس، عن اعتقال 5 مطلوبين بتهمة الإرهاب داخل المحافظة. وقال العطية، إن «مفارز أمنية من الشرطة اعتقلت 5 مطلوبين بتهمة الإرهاب في عمليات دهم جرت بمناطق متفرقة من ديالى»، وأضاف العطية، أن «المعتقلين جرى نقلهم إلى مراكز أمنية لاستكمال التحقيقات معهم». وكانت الأجهزة الأمنية في ديالى اعتقلت خلال الأشهر الماضية العشرات من المطلوبين للقضاء في مناطق متفرقة من المحافظة.