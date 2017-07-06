يسرا اللوزي.. فتاة طائشة مع «شنطة حمزة»

محمد قناوي (القاهرة)
أكدت يسرا اللوزي أنها تستكمل خلال الفترة المقبلة تصوير المشاهد المتبقية في فيلم «شنطة حمزة» الذي تقدمه مع حمادة هلال، وتجسد خلاله دور فتاة طائشة، تحب ارتداء ملابس جلد وبنطلون مقطع، وتقود دراجة نارية، وتنتمي لعصابة مكونة من أحمد فتحي ومحمد ثروت، لذلك تحاول منافستهما في العصابة، بطريقة تشبههما.
وقالت: سعيدة بردود الأفعال حول تجربتي الأولى في الدراما الشعبية، التي خضتها بالصدفة ولم أسع إليها، فقد أرسل إليّ المنتج صادق الصباح والمخرج أحمد شفيق سيناريو «الحلال»، وعندما قرأت السيناريو فزعت من دوري لأنني لم أكن أعرف كيف أتخيل الشخصية أو طريقة كلامها.
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وأضافت يسرا: خلال فترة الإعداد للمسلسل ركزت على كل مصطلح شعبي يقال أمامي أو «لازمة» من أجل «فاطيما»، كي استعملها في مشهد، ويرجع ذلك لحبي الشديد للشخصية، لدرجة إنني وقت الاستراحة كنت أتحدث بطريقتها نفسها، لأنها أعجبتني، فضلاً عن سماعي كل يوم أغاني المهرجانات.
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وعن مشاركتها في عملين دفعة واحدة قالت: لا أفضل المشاركة في عملين، إلا لو كانا مختلفين لحد التناقض، وسبق أن قدمت مرة واحدة في عام 2015، وكانت الشخصيتان مختلفتين تماماً عن بعضهما شكلاً ومضموناً، و«هايدى» و«فاطيما» لا يمكن أن تفرق إذا كانوا الشخص نفسه أم لا، وبالتالي لو بهذه الطريقة تكون تجربة صحية ومفيدة للممثل رغم إرهاقها الشديد، لذا لا أحب تكرارها كل عام.
وعن سر ظهورها ضيفة شرف في مسلسل «30 يوم» قالت: «آسر ياسين زميلي منذ الجامعة، والمخرج حسام علي صديقي، وشاركت معه في عمله الأول العام الماضي، وبالتالي لم أتردد حتى قبل قراءة الورق، وظهرت في حلقتين ضمن الأحداث، وأعجبت بالدور جداً».