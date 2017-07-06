حيدر محمد: «شعبية الكرتون» لن تزول

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المخرج الإماراتي حيدر محمد صاحب سلسلة المسلسل الكرتوني الشهير «شعبية الكرتون» أن الكرتون أصبح منافساً قوياً المسلسلات التلفزيونية، خاصة أنه يحمل رسائل مجتمعية ويهدف إلى تثقيف المشاهد ومحاكاة الواقع ومواكبة العصر، وعرض مشكلات حياتية تهم الكبير قبل الصغير.

وشدد على ضرورة دعم «الكرتون» من قبل القنوات التلفزيونية المحلية، وقال: الأعمال الكرتونية لا تقل أهمية عن الأعمال الدرامية، بل وفي بعض الأحيان من الممكن أن يتفوق عليها في نسبة المشاهدة، خصوصاً أن الرسوم المتحركة لديها قاعدة جماهيرية كبيرة، وتجذب الصغار والكبار معاً أمام شاشة واحدة، وهذا أحد الأسباب التي جعلته يتراجع عن القرار الذي اتخذته في السابق بإيقاف إنتاج وتصوير حلقات جديدة من «شعبية الكرتون» بعد الموسم الـ12.

وأضاف: نظراً للشعبية الكبيرة التي يحظى بها المسلسل، خصوصاً أنه أصبح جزءاً من المشاهدات اليومية للجمهور في رمضان، صار من الصعب اتخاذ قرار بوقفه مهما كانت الأسباب، لاسيما أنه من الأعمال المحلية المتميزة التي نالت صدى كبيراً، وحازت نسبة مشاهدة عالية، وارتبط به قاعدة كبيرة من الجماهير، الذين صرحوا في استطلاعات سابقة وتعليقات عبر الـ «سوشيال ميديا» أنه لا تحلو مائدة رمضان إلا بـ «شعبية الكرتون».