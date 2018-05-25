المعارضة القطرية تدعو الشعب للوقوف في وجه الهيمنة التركية

أبوظبي (الاتحاد)

اتهمت المعارضة القطرية أمس، حكومة تميم (أمير قطر) الفاسدة بالموافقة على شراكة اقتصادية وتجارية جديدة مع تركيا لتضاف إلى ما سبقها من ما وصفته بـ«اتفاقيات الذل والخنوع» لنظام حاقد على الهوية الخليجية والعربية. وقالت في تغريدات على «تويتر»، «إن تغلغل العثمانيين الجدد في المجتمع القطري اصبح يتحكم بكافة مفاصل حياة شعبنا اليومية، ويؤمن للنظام القطري كل ما أمكن من مجالات لكي يضيق على القطريين الشرفاء أمنياً واقتصادياً وقمع لحرية التعبير».

وأضافت «النموذج الذي يسجل يوميا في تركيا كل ما يسمح له من قمع واستحواذ على مقدرات الشعب، جعله تميم معياراً إضافياً له لكي يزداد ظلماً بحق الشعب القطري المناضل»، وتابعت «أن تحالف الشر بين تميم والنظام التركي والسطوة الفارسية الحاقدة والساعية إلى تقويض أمننا واستقرارنا يشكل خطراً ليس فقط على قطر الحبيبة، بل على كافة شعوب منطقتنا الخليجية والعربية». وختمت قائلة «إن ائتلاف المعارضة القطرية يهيب ويدعو كافة أطياف الشعب القطري أن يواجهوا الهيمنة التركية بكافة مساراتها، ويقفوا سداً منيعاً في وجه عمالة تميم وخيانته العظمى بحق وطننا الغالي».

إلى ذلك، كشفت ندوة عقدت، بعنوان «فرص التجارة والاستثمار بين قطر وتركيا»، حجم الاستثمارات التركية داخل قطر، وكذلك حجم التبادل التجاري الذي يرجح كفة تركيا بشكل كبير، بالإضافة إلى الفرص التجارية والاستثمارية والحوافز التي توفرها تركيا للمستثمرين القطريين، من أجل استغلال أموال القطريين في مشاريع تخدم المصالح التركية، وتفتح فرص عمل جديدة للشعب التركي.