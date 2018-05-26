الإعصار يضرب سواحل عُمان ويتحول إلى الدرجة الثانية

مسقط (وكالات)
ضرب إعصار مكونو، عصر أمس، سواحل سلطنة عمان بسرعة 170 كم/&rlmساعة، حيث رصدت كاميرا «العربية» لحظات دخول الإعصار وضرب صلالة والسواحل الجنوبية لسلطنة عمان، فيما أعلنت السلطات العمانية عن وفاة طفلة تبلغ 12 عاماً متأثرة بجراحها نتيجة اصطدامها بجدار منزل من جراء قوة الرياح المصاحبة للإعصار.
وسرعان ما تدهورت الأوضاع في صلالة بعد شروق الشمس امس، وبدأت الرياح والأمطار في التصاعد. اجتاحت موجات مد قوية الشواطئ السياحية الفارغة.
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وتوضح المؤشرات وفقا للمركز، احتمال عبور مركز الإعصار سواحل محافظة ظفار بتصنيف إعصار من الدرجة الأولى.
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وبحسب آخر صور الأقمار الاصطناعية وخرائط الطقس يتمركز الإعصار المداري «مكونو» حاليا على دائرة عرض 2ر 16 درجة شمالا وخط طول 0 ر 54 درجة شرقا مستمرا في حركته نحو سواحل السلطنة ويبعد مركزه حوالي 57 كيلومترا عن مدينة صلالة ومن المتوقع عبور مركز الإعصار من الساعة الثامنة مساء إلى الثانية عشرة منتصف الليل وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ85 إلى 90 عقدة 157 - 167 كيلومترا بالساعة.
وأهابت الهيئة، بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة وضرورة متابعة التحذيرات والنشرات الجوية الصادرة عنها.
في غضون ذلك قال المقدم فيصل بن سالم الحجري رئيس المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع المدني العماني إنه تم إجلاء 10 آلاف شخص من محافظتي ظفار والوسطى وإن المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة قامت بعملية الإخلاء وتوفير مراكز للإيواء مزودة بكافة المستلزمات الضرورية.