آخر صيحة.. خبيرات تجميل «دليفري»

أبوظبي (الاتحاد)

اهتمام النساء بالتجميل غير خافٍ على أحد، فكل سيدة تحب أن تظهر بأجمل شكل، ولن يتم ذلك إلا بذهابها إلى صالون التجميل، الذي يوفر جميع الخدمات التجميلية.

لكن هناك خبيرات تجميل، يقدمن خدماتهن ويصلن إلى البيوت، فبإمكان الزبونة الاتصال بإحداهن لتأتي إلى المنزل وتقدم لها الخدمات المطلوبة في جو من الخصوصية الكاملة، دون أن تكون هناك عين تراقبها أو زبونة تتخطى دورها.

ومن بين تلك الخبيرات أسماء الزرعوني التي أبحرت في عالم الجمال لتظهر أهم أسراره، فقامت بتجميل الكثير من العرائس والفتيات.. وتقول الزرعوني: «الإبداع يحتاج إلى الخيال، ومخيلتي دائماً مشغولة بالماكياج وعالم الألوان، ودائماً أحاول أن أظهر العروس في ليلة حلمها وزفافها في أجمل وجه وأبهى إشراقة مع الحرص على أن تكون مميزة، ومن أجل ذلك أسست مشروع التجميل في المنازل، فالذهاب إلى الزبونة وتجميلها في المنزل الأفضل بالنسبة لي، فالسيدة لن تجد حرجاً من مراقبة النساء الأخريات لها، كما أنني أشعر بالحرية الكاملة أثناء وضع المكياج للزبونة من دون إزعاج أو تطفل من الفتيات اللاتي يتواجدن في الصالون، ما يربك العمل هناك».