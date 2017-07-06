جاكوار F-PACE .. أجمل سيارة في العالم

دبي (الاتحاد)

فازت سيارة جاكوار F-PACE رسمياً بلقب أفضل وأجمل سيارة في العالم، وذلك بعد نجاحها الكبير في فعالية جوائز السيارات العالمية 2017، لتحصد لقب «أفضل سيارة في العالم للعام» و«أفضل تصميم سيارة للعام». وتعد سيارة الدفع الرباعي فائقة الأداء هذه الطراز الأسرع مبيعاً من جاكوار، وهي السيارة الثانية التي تفوز بجائزتين في تاريخ جوائز السيارات العالمية منذ إطلاق هذه الجوائز قبل 13 عاماً. وللفوز بهاتين الجائزتين المرموقتين، تمكنت سيارة F-PACE من التفوق في تصويت شمل 75 إعلامياً مؤثراً في مجال السيارات من 24 بلداً. هذا وتعد F-PACE أول سيارة دفع رباعي فائقة الأداء من جاكوار، وقد ساهمت في تسجيل نمو قياسي في مبيعات العلامة التجارية، من خلال جذب عملاء جدد.

لمحة عامة

جاكوار F-PACE الجديدة كلياً هي أول سيارة دفع رباعي رياضية عالية الأداء تم تصميمها وهندستها لتوفر مستويات الرشاقة وسرعة الاستجابة والنقاء التي تشتهر بها جميع سيارات جاكوار، مع ديناميكيات لا تضاهى ومرونة عالية للاستخدامات اليومية. ومع تطويرها باستخدام هيكل الألمنيوم خفيف الوزن من جاكوار، تجمع سيارة F-PACE الجديدة كلياً بين التناغم والتناسق بين مختلف أجزائها وأسطحها الأنيقة ونسبها المثالية، بالإضافة إلى مزايا مستوحاة من سيارة F-TYPE مثل الأوراك الخلفية القوية وفتحات التهوية على أقواس العجلات والمصابيح الخلفية المتميزة.

ويعكس تصميم الشبك الأمامي الجريء وغطاء المحرك القوي القدرات الأدائية للمحركات، مثل المحرك سداسي الأسطوانات سوبرتشارجد بقوة 380 حصاناً. وتجسد عناصر مثل المصابيح الأمامية full-LED الرقيقة، والعجلات المصنوعة من الألمنيوم المطروق مقاس 22 بوصة، وقوس العجلات الأمامي القصير، بشكل مثالي الرؤية التصميمية للسيارة النموذج جاكوار C-X17 وترتقي بها إلى مرحلة الإنتاج.